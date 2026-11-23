Российский экс‑футболист Александр Рязанцев высказался о роли ЦСКА в формировании состава сборной России и перспективах молодых игроков клуба.

«ЦСКА — базовый клуб сборной, потому что уровень игроков соответствует национальной команде. А если говорить о том, что в ЦСКА в принципе много молодых, то речь о системе, которая даёт свои плоды. Молодые футболисты могут очень быстро прогрессировать. У нас есть ряд игроков, которые уже тренируются с основным составом, поэтому не исключаю, что после зимних сборов кто-нибудь из них дебютирует за основу», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На ноябрьский сбор из ЦСКА были вызваны Максим Бориско, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов.