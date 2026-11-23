В понедельник, 23 ноября, состоялся заключительный матч 18-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом минувшей встречи.

Результат матча Первой лиги на 23 ноября:

«Челябинск» – «Ленинградец» – 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 18 туров. «Урал» под руководством Сергея Юрана имеет в своём активе 37 очков и располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (17 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (14) и ивановский «Текстильщик» (12).