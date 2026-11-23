В понедельник, 23 ноября, завершился 18-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 18-го тура Первой лиги

21 ноября, суббота:

«СКА-Хабаровск» – «Ротор» – 1:1;

«Енисей» – «Волга» Ульяновск – 1:2;

«Нижний Новгород» – «Торпедо» Москва – 3:0;

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома – 3:1.

«Текстильщик» – «Арсенал» Тула – 2:2;

«Сочи» – «Велес» – 2:2;

«Шинник» – «Нефтехимик» – 1:1.

22 ноября, воскресенье:

«Уфа» – «Урал» – 0:2.

23 ноября, понедельник:

«Челябинск» – «Ленинградец» – 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 18 туров. «Урал» под руководством Сергея Юрана имеет в своём активе 37 очков и располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (17 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (14) и ивановский «Текстильщик» (12).