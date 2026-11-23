«Здорово, что на победу претендуют пять команд». Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что его радует ситуация в чемпионате России — на победу претендуют сразу пять команд. По итогам 15 туров Альфа‑Банк РПЛ турнирная таблица выглядит так: её возглавляет московское «Динамо» (32 очка), за ним следуют «Зенит» (31 очко), «Спартак» (30), «Краснодар» (27) и ЦСКА (26).

«Здорово, что на победу претендуют пять команд. Очень интересно, чем всё это закончится.

Начали говорить, что отъезд Алексея Батракова — это потеря для нашего чемпионата, что будет меньше зрелища. Но мы рады за Алексея. Он перешёл в хорошую команду [«Галатасарай»], где собраны отличные футболисты. И он там раскрывается.

Сейчас идёт дискуссия по поводу расширения РПЛ. Я за, потому что из академий выходит много ребят, и в 17-18 лет ты не можешь всё показать, но можешь прогрессировать. Возьмём Андрея Мостового. Я ему говорил: «Андрей, выучи хоть один финт, улучши свою игру, ведь ты должен обыгрывать защитника один в один». А он только в пас играет. Всё‑таки ка