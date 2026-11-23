Игрок «Краснодара» Пальцев — о ничьей с «Динамо»: наш спад пока продолжается

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал ничейный исход матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1 Футболист признал, что «быкам» пока не удаётся преодолеть игровой спад, и посетовал на нехватку везения.

«Мы могли обыграть «Динамо», но не победили. Наш спад пока продолжается. Немножко не фартит», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 встреч «Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице. У «Краснодара» 27 очков, команда занимает четвёртую строчку.