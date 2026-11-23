«Пари Сен-Жермен» может пересмотреть свою стратегию и выйти на зимний трансферный рынок после тяжёлой травмы вингера Дезире Дуэ. Как сообщает Sport, потеря сразу двух ключевых игроков атаки из-за разрыва крестообразной связки за один месяц — ранее аналогичное повреждение получил Хвича Кварацхелия — ставит руководство парижского клуба перед необходимостью усиления состава в январе.

Напомним, Дуэ получил травму в выездном матче с «Ниццей» (3:2) и покинул поле на носилках. Медицинское обследование подтвердило у французского футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена: в ближайшие дни ему предстоит операция, после чего он