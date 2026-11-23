Французский «ПСЖ» рассматривает вингера «Шахтёра» Алиссона Сантану как вариант усиления атаки в январское окно. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Причиной поиска игрока стали травмы двух вингеров клуба. Хвича Кварацхелия 20 октября в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2) получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Аналогичную травму 21 ноября в игре чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2) получил 21‑летний французский вингер Дезире Дуэ.

По информации источника, в последние недели «ПСЖ» собирал данные о нескольких бразильских футболистах. Сделка по Эстевао Виллиану с «Челси» невозможна, а переход Райана из «Борнмута» в середине сезона маловероятен. На этом фоне 21‑летний Алиссон Сантана, который ярко проявляет себя в клубе, выглядит для парижан наиболее