Ловчев: Овчинникову надо дать шанс в «Локомотиве», тем более у него в помощниках Бородюк

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах старшего тренера Сергея Овчинникова в «Локомотиве» и скептически оценил вклад иностранных специалистов в российский футбол. Овчинников официально возглавил клуб 17 ноября, сменив Михаила Галактионова.

«Многие начинают говорить, что Овчинников никого не тренировал. Ну хорошо, а приезжают эти испанцы — что они хорошего нам дали? Карпин одного даже тренером сборной России сделал. Что привнесли нового иностранцы? Когда Это’О и Роберто Карлос приехали в Махачкалу, многие считали, что они «Анжи» чемпионами сделают, но по большому счёту ничему даже не научили. Пока о Серёге как о тренере говорить не приходится, однако дать возможность ему, коренному локомотивцу, конечно, надо. Тем более у него в помощниках Саша Бородюк, это уже тренер с опытом», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.