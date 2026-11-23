Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ впервые публично высказался после тяжёлой травмы — разрыва передней крестообразной связки правого колена.

«Это непростой момент. Из‑за травмы мне грустно. Но я уверен, что вернусь намного сильнее. Это новое испытание — и новая возможность стать лучше. Спасибо всем за поддержку и любовь, которые вы мне дарите. Я не теряю веры!» — написал Дуэ в соцсети.

В воскресенье, 22 ноября, «ПСЖ» подтвердил разрыв передней крестообразной связки правого колена у Дезире Дуэ. В конце месяца 21‑летний футболист перенесёт операцию.

Дуэ получил травму во время матча с «Ниццей