Испанская Ла Лига подверглась кибератаке, злоумышленник похитил персональные данные болельщиков и ряда клубов.

Инцидент произошёл в период с 14 по 16 ноября — киберпреступник незаконно получил доступ к технологической платформе для обслуживания болельщиков. Службы безопасности Ла Лиги выявили источник доступа и 16 ноября приняли меры для локализации атаки, остановки извлечения данных и блокировки злоумышленника.

«Ла Лига стала объектом кибератаки, направленной на одну из её технологических платформ для обслуживания болельщиков. В период с 14 по 16 ноября киберпреступник незаконно получил доступ к этой платформе и извлёк персональные данные пользователей цифровых сервисов Ла Лиги и ряда клубов.

Службы безопасности Ла Лиги установили источник несанкционированного доступа. 16 ноября были приняты все необходимые меры для локализации атаки, остановки извлечения данных и блокировки злоумышленника. Инцидент затронул исключительно эту платформу и не затронул другие системы Ла Лиги, а также не повлиял на ход соревнований.

С того момента ведётся анализ активности на платформе, чтобы определить масштабы инцидента. Кроме того, усилен мониторинг систем — с целью выявления любых новых попыток атаки и обеспечения максимальной безопасности цифровых сервисов Ла Лиги.

О случившемся уведомлено Испанское агентство по защите данных (AEPD), а также подано заявление в Центральное подразделение по борь