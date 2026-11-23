Агент Головина рассказал о ходе восстановления полузащитника «Монако» и сборной России

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, сообщил, что восстановление футболиста проходит позитивно. Ранее сообщалось, что Головин пропустит из‑за повреждения от двух до трёх недель.

«Саша чувствует себя хорошо. В принципе, всё позитивно и положительно идёт. Более точные сроки восстановления определит медицинский штаб «Монако». Всё чётко регулируется медицинским штабом клуба», — приводит слова Клюева ТАСС.

Полузащитник получил травму в матче чемпионата Франции с «Ле-Маном», завершившемся со счётом 1:1. Головин покинул поле хромая, а затем пропустил ноябрьский сбор сборной России. У игрока возникли проблемы с икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне Головин провёл 14 встреч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.