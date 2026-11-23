Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал работу главного судьи Сергея Карасёва в матче 15-го тура Альфа-Банк РПЛ между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Эксперт поддержал решения рефери во всех ключевых эпизодах, включая назначение пенальти в ворота сине-бело-голубых, и сообщил, что повысил ему оценку.

«На 25-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Фол по неосторожности, открытая позиция — ничего сложного.

На 57-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Простой момент, нарушения не было.

На 60-й минуте Карасёв правильно продолжил игру. Футболист «Рубина» сыграл в мяч, после чего тот попал ему в руку. Такие моменты уже можно не выделять, но, учитывая скоротечность эпизода и наличие топ-клуба в вывеске матча, поднял Карасёву оценку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.