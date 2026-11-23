ФИФА назвала страны, которые примут женские чемпионаты мира в 2031 и 2035 годах

На внеочередном онлайн‑конгрессе ФИФА утверждены страны‑хозяйки женских чемпионатов мира 2031 и 2035 годов.

В 2031 году матчи турнира примут сразу четыре государства: США, Мексика, Коста‑Рика и Ямайка. Хозяевами чемпионата 2035 года станут Шотландия, Англия, Северная Ирландия и Уэльс. На право проведения каждого из этих турниров была подана лишь одна заявка.

Следующий женский чемпионат мира пройдёт в Бразилии — с 24 июня по 25 июля 2027 года. Важное отличие турниров 2031 и 2035 годов — увеличенный формат: в них впервые примут участие 48 сборных, тогда как в 2027 году на поле выйдут 32 команды.

Из‑за отстранения, введённого в 2022 году, женская сборная России пока лишена возможности участвовать в отборочных кампаниях к чемпионатам мира и Европы.