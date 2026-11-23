Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал, где клуб проведёт зимние сборы.

— Скорее всего, зимние сборы будут проведены в Турции.

— С чем связано это решение? До этого сборы проходили в ОАЭ.

— Я считаю, что нужно жить по средствам. В Турции будут созданы хорошие условия. Нужно понимать, что есть бюджет и что мы должны не выходить за его рамки. Заработаем деньги, будет больше бюджет — будут другие варианты. Хотя я считаю, что Турция ничем не уступает Эмиратам.

— Кажется, с такими результатами можно привлечь инвестиции.

— Конечно, это же все видят: болельщики, инвесторы, спонсоры и правительство. Все видят, смотрят, — приводит слова Чайки «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав 22 очка в 15 матчах.