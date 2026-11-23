Главный тренер «Аль-Насра» Ангелос Постекоглу резко отреагировал на вопрос журналиста об отсутствии нападающего Садио Мане в связи с рождением ребёнка. Австралийский специалист вступился за футболиста и подчеркнул, что лично отпустил его к семье.

«Ты отец? У тебя есть дети? Нет? Хорошо, наверное, поэтому ты и задал этот вопрос. Потому что, когда они у тебя появятся, ты поймёшь, что это самое важное… Главное благословение в жизни.

Он рядом со своей женой, пока она рожает ребёнка, ясно? В жизни нет ничего важнее это