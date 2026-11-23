Бывший арбитр Игорь Федотов выступил с жёсткой критикой в адрес ассистента судьи Андрея Веретёшкина по итогам матча 15-го тура Альфа-Банк РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Эксперт разобрал два ключевых эпизода встречи — ошибочно зафиксированный офсайд и удаление защитника бело-голубых Максима Осипенко — и подчеркнул, что вина лежит исключительно на помощнике Кирилла Левникова.

«На 11-й минуте судьи ошибочно отменили гол в ворота «Динамо». Для ассистента Веретёшкина, который находился в статике, момент несложный. Потому что в 90% таких случаев, когда оборона выдёргивается для создания офсайда, нога защитника остаётся ближе к воротам. Веретёшкин не успел занять правильную позицию и начал выглядывать. А когда выглянул, уже забивали гол. Он показал