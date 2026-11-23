«Ростов» стал лучшей командой Альфа-Банк РПЛ после назначения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера — клуб лидирует сразу по трём показателям. В шести матчах ростовчане набрали 14 очков, не потерпели ни одного поражения и пропустили всего два мяча. Данные приводит Opta Sports в телеграм‑канале.

Кириченко стал главным тренером «Ростова» 26 сентября. Контракт с 49‑летним специалистом рассчитан на два года. На этом посту он сменил испанца Джонатана Альбу.

У Кириченко ранее уже был опыт работы в системе «Ростова». С 2014 по 2017 год он входил в тренерский штаб клуба (работал под руководством Курбана Бердыева, Игоря Гамулы, Ивана Данильянца и Леонида Кучука), а также временно исполнял обязанности главного тренера — в частности в 2016 году, когда после ухода Бердыева команда впервые в истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.