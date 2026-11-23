Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о значении итогов первого круга Альфа-Банк РПЛ. После 15 матчей красно-белые находятся на третьем месте турнирной таблицы, набрав 30 очков. Лидирует московское «Динамо» с 32 очками. На второй строчке — «Зенит» (31).

«Сейчас нет смысла подводить итоги после первого круга, потому что чемпионат длинный. Можно подводить итоги сколько угодно, но эти они ничего не значат, если в конце сезона ты будешь смотреть, какие итоги у тебя были в сентябре, ноябре и январе.

Хочется всегда быть выше, вчера была возможность подняться выше, но… Все расстроены, разочарованы. Хотели победить. Наверное, отчасти из-за того результата, который мог вывести нас на первое-второе место, в головах у всех было, что нужно защищать этот результат в защите», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.