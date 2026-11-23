Мюнхенская «Бавария» рассматривает вариант подписания нападающего клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» Эрика Шупо‑Мотинга. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

Форвард, который станет свободным агентом в конце года, готов заключить шестимесячный контракт — до завершения сезона — и выступать в роли запасного игрока, подменяя Гарри Кейна. По информации источника, 37-летний Шупо‑Мотинг находится в хорошей форме и способен сразу усилить состав. На данный момент мюнхенский клуб не принял окончательного решения и продолжает изучать разные варианты.

Шупо‑Мотинг в своей карьере выступал за ряд немецких клубов, в том числе за «Баварию» (с октября 2020 года по май 2024 года), а также за «ПСЖ» и «Сток Сити».