Тренер «Зенита» Игорь Симутенков рассказал о работе главного тренера Сергея Семака в санкт-петербургском клубе.

«Сергей Богданович — работоспособный, трудоголик, дисциплина. Потому что на протяжении такого времени добиваться из года в год результата с одними, другими… Ребята меняются, кто-то заканчивает, кто-то уходит, но всегда держать эту высокую планку… Да, бывают тяжёлые моменты, не совсем хорошие и приятные, скажем. Всё равно держать это — такая спортивная упёртость. Он таким же игроком был. Дисциплинированный боец до мозга костей», — сказал Симутенков в эфире «Матч Премьер».

Симутенков работает в «Зените» с 2010 года. В июне 2017-го он вошёл в тренерский штаб основной команды. Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года. Под его руководством команда семь раз выиграла чемпионат России, дважды завоевала Кубок страны и шесть раз — Суперкубок России.

После первого круга Альфа-Банк РПЛ «Зенит» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице.