«Всё сводится к деньгам». Моуринью — о травмах Гарри Кейна и Дезире Дуэ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о травмах нападающего «Баварии» Гарри Кейна и вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ. Кейн пропустит три месяца из‑за разрыва связок голени, Дуэ выбыл на несколько месяцев из‑за травмы крестообразной связки колена.

«Думаю, если мы хотим зарабатывать деньги, то должны много работать и идти на риск — такова жизнь. Если какой‑то футболист захочет объявить забастовку из‑за большого количества матчей, ему можно предложить зарплату на 50% меньше. Финансовый фактор играет огромную роль.

Нам нужно приспосабливаться и терпеть — приходится адаптироваться к новой непростой ситуации. Сегодня я тренирую клуб, а завтра могу возглавить сборную. Тренеры клубов нередко задаются во