Бразильский защитник московской «Родины» Игор Силва рассказал, что ему довелось играть против аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Это даже немного забавно: когда играешь против Месси, понимаешь, что этот футболист практически не ошибается. У него запредельный уровень — он почти никогда не допускает ошибок. Нужно быть готовым на 100%! Потому что, если хоть чуть-чуть расслабишься, он тебя легко обыграет. У Месси даже мышление на другом уровне. Так что для меня было честью просто находиться вместе с ним на поле. Хотелось бы, конечно, сыграть с Лео в одной команде. Но и то, что довелось противостоять ему, тоже большая честь», — сказал Силва в эфире «Матч Премьер».

Ранее защитник выступал за греческий «Олимпиакос», кипрский АЕК, хорватский «Осиек» и французский «Лорьян», в составе которого играл с 2021 по 2026 год. Месси представлял «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Родина» набрала 12 очков после 15 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.