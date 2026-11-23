Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об изменениях в физической подготовке защитника Сергея Варатынова. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл 13 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Так смотрю на него — парень с лишним весом.

— Вы заблуждаетесь.

— Вот поэтому вопрос.

— Для того чтобы играть центральным защитником, человек должен выиграть определённое количество единоборств. Серёга с не самым большим ростом, 185 см, имеет из наших центральных защитников самый маленький процент выигрыша верховых единоборств.

Единственная возможность прибавить в этом — это увеличить его мощь, мощность. Что мы и делаем. Это не лишний вес, это мышцы, которые дают ему возможность поднять его процент единоборств. На 6,5% по сравнению с прошлым годом эти единоборства повысил.

Другой вопрос, что это мешает немножко координации. Какое‑то время нужно для адаптации к этим мышцам, которые он на себе носит. Координационные способности и резкость чуть‑чуть снизилась. Но при этом его не было два тура, и мы не выигрывали, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».