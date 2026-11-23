Бывший арбитр Игорь Федотов подвёл промежуточные итоги работы судейского корпуса после завершения первого круга Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Эксперт отметил активное привлечение молодых рефери к матчам высшего дивизиона и поддержал курс департамента судейства, подчеркнув рост среднего балла арбитров.

«На Кубок сейчас подтянулся ещё один молодой арбитр — Харитонов из Казани. Также начинают работать на AVAR Плиско и Прокопов из РПЛ, Рубцов и Гусаков из ФНЛ. Большое доверие новичкам с первого же тура — главная тенденция сезона. Прокопов отсудил 10 матчей, Танашев — восемь, Новиков и Матвеев — по шесть, Заика и Капленков — по пять. При этом арбитр ФИФА Иванов — на последнем месте рейтинга с двумя матчами, у Чебана вообще одна игра. У Москалёва — два матча, у Кукуляка — три. То есть люди, на которых изначально должна быть ставка, не судят, а вывозят тяжёлые матчи другие арбитры.

Правильно ли делает департамент? Я