Нападающий мадридского «Реала» Эндрик пропустит от двух до трёх недель из-за мышечного повреждения отводящей мышцы левой ноги. Об этом сообщил журналист The Athletic Марио Кортегана на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, полученная травма может стать фактором при определении будущего 20-летнего бразильца, поскольку футболист планировал принять решение о дальнейшей карьере на основе игрового времени, которое получил бы в ближайшие недели. При этом и руководство «Реала», и главный тренер команды Жозе Моуринью хотят, чтобы форвард остался в мадридском клубе.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, Эндрик пропустил заключительную тренировку «сливочных» перед домашним матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ.