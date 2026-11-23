Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что считает недостатком в работе тренера Хуана Карлоса Карседо в московском «Спартаке». После завершения первого круга красно-белые набрали 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— Мне кажется, что Карседо мешает как раз обилие тренерских идей. Лучшее — враг хорошего. Он каждый раз пытается найти что‑то такое, что немножко удивит соперника, поставит его в неудобное положение. А это не всегда работает.

— Как вы считаете, пара в атаке Даку — Угальде — это опция для «Спартака»?

— Безусловно, это инструмент. Особенно на концовку, допустим, матча. Или на начало, когда кто‑то не ждёт. На блицкриг такой, потому что это пара в штрафной — это просто тихий ужас. Идите и остановите их.

Во всяком случае, тренер обязан рассматривать этот инструментарий как один из основных. Пока мы видим, что Карседо всё‑таки больше за насыщенную середину, чем за вот эту прямую агрессию в чужой штрафной, — сказал Талалаев в эфире программы «Матч Премьер».