Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что нападающий Брайан Хиль и защитник Натан Гассама могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Калининградская команда завершила первый круг Альфа-Банк РПЛ на восьмом месте, набрав 20 очков.

— Судя по тому, что происходит, там очень большой интерес сейчас по Хилю и Гассама. Я не знаю, какое решение примут руководители. Но мы клуб, который понимает, что, если будет предложение, которое нас устраивает, мы будем уступать. Если нет, мы будем стоять на своём.

— Зарубежные клубы или отечественные?

— Зарубежные, — заявил Талалаев в эфире «Матч Премьер».