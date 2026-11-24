Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2026/2027 по футболу
Завершился 11-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей тура чемпионата Англии.
Результаты 11-го тура АПЛ сезона-2026/2027:
21 ноября, суббота:
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 1:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ипсвич Таун» — 2:0;
«Челси» — «Лидс Юнайтед» — 1:4;
«Ковентри Сити» — «Кристал Пэлас» — 3:2;
«Астон Вилла» — «Сандерленд» — 0:0;
«Борнмут» — «Ноттингем Форест» — 2:0;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 2:2.
22 ноября, воскресенье:
«Халл Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0;
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0.
23 ноября, понедельник:
«Брентфорд» — «Эвертон» — 4:0.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал», набрав 28 очков за 11 встреч.
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