Де Брёйне — о «Манчестер Сити»: я знаю, в какой футбол любит играть Мареска

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со своей бывшей командой — «Манчестер Сити». Бельгийский футболист отметил, что хорошо знаком с требованиями главного тренера «горожан» Энцо Марески, и подчеркнул необходимость действовать смело в предстоящей встрече.

«Очевидно, я понимаю, как играет «Сити». Я знаю Энцо, знаю, в какой футбол он любит играть и как расставляет своих футболистов на поле. Думаю, чтобы играть в футбол, всегда нужна смелость — нельзя полагаться только на длинные передачи и борьбу в единоборствах», — приводит слова Де Брёйне Manchester Evening News.