Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес провёл встречу с агентством полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы на озере Тегернзе ещё в августе 2026 года — до того, как информация о болезни футболиста стала публичной и до двух его обмороков в товарищеских матчах с «Лейпцигом» и «Хайденхаймом». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, уже тогда Хёнеса проинформировали о состоянии здоровья Мусиалы. Переговоры прошли в позитивной и доверительной атмосфере. При этом никаких договорённостей о корректировке контракта игрока на случай продолжительного спада в выступлениях, а также иных письменных или устных обещаний достигнуто не было.

Кроме того, Мусиала сделал следующий шаг после возвращения на поле во встрече с «Кёльном»: пропустив конц