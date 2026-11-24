Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об Олеге Яровинском, который 19 ноября приступил к работе в должности спортивного директора калининградского клуба. Ранее специалист работал в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«То, что появился спортивный директор, это большой плюс. Очень серьёзный человек с большим опытом. Но всё покажут дела. Слова — это одно, а дела — это другое. За ним стоит богатейший опыт, международный опыт, хорошие связи, коммуникабельность. Мы переговорили, наверное, на все темы, которые возможны. И футбольные, и жизненные. Теперь остаётся, чтобы мы пошли дальше и двигались вперёд.

Я не вижу каких‑то подводных частей айсберга. Когда есть энергия в клубе, это передаётся футболистам. Игроки сейчас чувствуют, видят это. Поэтому я этот прогресс в игре связываю как раз с тем, что происходит вокруг клуба», — заявил Талалаев в эфире «Матч Премьер».