Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что основное давление на арбитров чемпионата Испании оказывает мадридский «Реал». Функционер отметил, что тему судейства поднимают оба гранда, однако поведение «сливочных», по его мнению, кардинально отличается от подхода «Барселоны».

«Судьи находятся под давлением со стороны как «Реала», так и «Барселоны». Оба клуба говорят о том, что делает другой, особенно «Реал». Наибольшее давление исходит от Real Madrid TV. То, как ведёт себя «Реал», совершенно отличается от поведения «Барселоны», — приводит слова Хавьера Тебаса The Touchline в социальной сети X.