В понедельник, 23 ноября, завершился 13-й тур чемпионата Испании сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей тура.
Результаты встреч 13-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027
20 ноября, пятница:
«Атлетик» Бильбао — «Эспаньол» — 0:1.
21 ноября, суббота:
«Алавес» — «Депортиво» — 3:1;
«Райо Вальекано» — «Валенсия» — 0:1;
«Севилья» — «Бетис» — 1:1;
«Реал» Мадрид — «Сельта» — 2:1.
22 ноября, воскресенье:
«Барселона» — «Вильярреал» — 3:2;
«Расинг» — «Реал Сосьедад» — 3:2;
«Осасуна» — «Малага» — 1:0;
«Хетафе» — «Атлетико» Мадрид — 0:3.
23 ноября, понедельник:
«Леванте» — «Эльче» — 1:1.
После 13 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», в активе которой 36 очков. На втором месте располагается мадридский «Реал», набравший 33 очка. Третью строчку занимает «Атлетико» Мадрид с 31 очком. В топ-5 также входят «Бетис» (27 очков) и «Реал Сосьедад» (22). В зоне вылета находятся «Леванте» (12 очков), «Эльче» (11) и «Малага» (5).