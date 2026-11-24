В понедельник, 23 ноября, завершился 13-й тур чемпионата Испании сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей тура.

Результаты встреч 13-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027

20 ноября, пятница:

«Атлетик» Бильбао — «Эспаньол» — 0:1.

21 ноября, суббота:

«Алавес» — «Депортиво» — 3:1;

«Райо Вальекано» — «Валенсия» — 0:1;

«Севилья» — «Бетис» — 1:1;

«Реал» Мадрид — «Сельта» — 2:1.

22 ноября, воскресенье:

«Барселона» — «Вильярреал» — 3:2;

«Расинг» — «Реал Сосьедад» — 3:2;

«Осасуна» — «Малага» — 1:0;

«Хетафе» — «Атлетико» Мадрид — 0:3.

23 ноября, понедельник:

«Леванте» — «Эльче» — 1:1.

После 13 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», в активе которой 36 очков. На втором месте располагается мадридский «Реал», набравший 33 очка. Третью строчку занимает «Атлетико» Мадрид с 31 очком. В топ-5 также входят «Бетис» (27 очков) и «Реал Сосьедад» (22). В зоне вылета находятся «Леванте» (12 очков), «Эльче» (11) и «Малага» (5).