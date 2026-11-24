Слуцкий рассказал о «теории заговора» в «Рубине» в период работы Артиги в клубе

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о работе испанского специалиста Франка Артиги в качестве главного тренера «Рубина».

— Артига бесконечно пытался угодить руководству «Рубина», искал заговоры внутри команды, не имел контакта с игроками и так далее.

— Что значит «угодить руководству»?

— Они просят двухразовые тренировки — он делает.

— «Теории заговора» — это про что?

— Было собрание, где было сказано: «Кто-то из наших игроков слил наш план махачкалинскому «Динамо». И поэтому Махачкала их возила в одну кассу. После того как я раскритиковал Артигу в нашей программе, они тоже искали крысу, которая Слуцкому сливает информацию, — сказал Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Франк Артига был назначен главным тренером казанской команды в январе 2026 года. Под руководством Артиги «Рубин» провёл 28 матчей, в которых одержал восемь побед, 11 раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл. Испанский специалист был уволен с должности главного тренера в октябре этого года.