Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о назначении российского специалиста Олега Кузьмина в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Рубина».

— Правда ли, что у руководства «Рубина» было представление, что Рахимов — это скучный футбол, а они хотели более весёлый?

— Глобально — да.

— От Кузьмина ждут более весёлого футбола?

— Сейчас они Кузьмина поставили просто посмотреть, потому что не было какого-то готового решения. Но посмотрите, как сейчас команда играет, как она выглядит, какой эмоциональный фон, как они радуются забитым мячам, как реагирует скамейка.

— Вы знаете Кузьмина много лет. Вы видели в нём задатки главного тренера?

— Он тихий лидер. Есть лидеры, которые кричат, бьют себя в грудь, везде заявляют и несут себя лидерами — как Дзюба. А есть лидеры, которые не так много говорят, не такие громкие, но ответственные, старательные и выделяются по уровню мастерства. Люди, которые капитанили, всегда ближе к тренерству. Поэтому он на сто процентов заслужил шанс в «Рубине», больше, чем Артига или Ахметзянов, — сказал Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Кузьмин был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» после отставки испанского специалиста Франка Артиги в конце октября. Кузьмин выступал за казанцев с 201