Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался относительно того, кто может стать победителем чемпионата России сезона-2026/2027.

«Из первых пяти команд я не могу назвать ту, которая заслуживает чемпионство. Это хорошо. Кто‑то на старте лучше смотрелся, кто-то в середине. Все команды не очень ровно прошли дистанцию первого круга», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо», набравшее 32 очка в 15 матчах. На второй строчке — санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 очко. Следом идут «Спартак» (30 очков), «Краснодар» (27) и ЦСКА (26).