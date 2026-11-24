Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об уровне команд РПЛ.

— В очередной раз меня удивляет, что нет команды, которая выделяется по ходу чемпионата. Каждый может отобрать очки у каждого. Тот же «Спартак» с «Махачкалой»: первые минуты доминирования, а потом выглядел абсолютно блёкло. Меня удивляет, как «Рубин», в том числе и по игре, не уступает «Зениту». Это тенденция чемпионата: у нас нет команды, которая гарантированно выигрывает матчи.

— Вам не кажется, что всё это удивлять уже не должно? Средний уровень лиги очень сильно просел.

— В этом основной момент. Все говорят про каких-то звёзд, про отдельных игроков, про тренеров, но на самом деле все идёт от среднего уровня. Если средний уровень невысокий, то игроки, которые выделяются, рано или поздно спускаются на средний уровень. А тех игроков, кто чуть ниже среднего уровня, это немного подтягивает. Но это небольшая подтяжка, учитывая, что средний уровень невысокий.

Когда смотришь матч ЦСКА — «Ахмат» или «Рубин» — «Зенит», видишь, что только ситуативно возникает какое-то преимущество у команды, которая вроде как на бумаге является фаворитом. Меня это расстраивает. Нужно поднимать средний уровень. Если каждая команда поднимет свой внутренний средний уровень, то автоматически поднимется уровень лиги.

— Как одному отдельно взят