Леонид Слуцкий ответил, планирует ли вернуться к работе тренером в клуб РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался относительно возможной работы в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. На данный момент наставник является футбольным экспертом на различных шоу.

«Я не планирую в ближайшее время работать в Российской Премьер-Лиге. Мои перспективы по работе на данный момент туманны. Пока мне абсолютно нравится и комфортно то, чем я занимаюсь сейчас», — сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее Слуцкий покинул китайский «Шанхай Шэньхуа», в котором он проработал с декабря 2023 года по август 2026 года. Прежде российский специалист работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», казанском «Рубине», московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».