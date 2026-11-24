Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в первом круге Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«За первую половину чемпионата я бы поставил Карседо четыре или четыре с минусом. Когда он пришёл в прошлом сезоне, то он определился с позициями игроков. В последних матчах он начал их менять. Например, Жедсона передвинул. Игра в Каспийске показала, что без Барко «Спартак» другой — без конструктивная игра ломается. В Каспийске Жедсон растворился, Даку показал, почему играет меньше Угальде», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.