ESPN назвал топ-10 главных фаворитов ЛЧ на данный момент. В топ-5 лишь один клуб из АПЛ

Перед 5-м туром общего этапа Лиги чемпионов ESPN опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в турнире. Авторов, редакторов и экспертов сайта попросили назвать десять сильнейших команд на данный момент — тех, кто с наибольшей вероятностью завоюет трофей.

Первое место занял «ПСЖ», получивший 15 из 17 первых позиций. Обоснование экспертов: действующий двукратный обладатель Лиги чемпионов выиграл все четыре матча общего этапа, забив 20 мячей, и одолел «Манчестер Сити» и «Барселону». Теперь парижане претендуют на триплет: помимо «Реала», еще никто не выигрывал кубок трижды подряд.

Итоговый топ-10 выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ» (15 из 17 первых мест);

2. «Барселона» (1);

3. «Арсенал» (1);

4. «Реал»;

5. «Бавария»;

6. «Манчестер Сити»;

7. «Ливерпуль»;

8. «Комо»;

9. «Интер»;

10. «Атлетико».

За пределами первой десятки голоса экспертов получили «Боруссия» Дортмунд, «Рома», «Астон Вилла», «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

Игры 5-го тура общего этапа состоятся 25–26 ноября, «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Ромой». В составе парижской команды выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.