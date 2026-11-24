Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на январь составит менее £ 50 млн (€ 60 млн). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, бюджет будет ограниченным и заметно не дотянет до £ 50 млн, так как возможности клуба ограничены новыми финансовыми правилами лиги. Ожидается, что в январе Маурисио Почеттино сможет совершить только два трансфера, даже если один из них будет оформлен в аренду.

После 11 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с восемью очками находится на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона. Дебют Почеттино у руля «МЮ» получился неудачным — команда уступила «Ливерпулю» со счётом 0:4 во встрече 11-го тура АПЛ. Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт со «Спортингом» в Лиге чемпионов УЕФА.