«Представляете, что за ***** они накупят за эти деньги?» Гурцкая — о планах «Локо» на зиму

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая выразил недоумение относительно трансферных планов «Локомотива» в грядущее зимнее трансферное окно.

«Любой уважающий себя тренер увидит, что бабок в «Локомотиве» нет. Об этом все говорят, кроме одного человека (имеется в виду член совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. — Прим. «Чемпионата»), который говорит, что денег *****, но их никто не видит. «Локомотив» готов выделить на покупку пяти игроков € 10 млн. Кого они купят? Вы представляете, что за ***** они накупят за эти деньги?» — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Локомотив» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В активе железнодорожников 14 набранных очков.