Испанский футбольный клуб «Вильярреал» публично опроверг сообщения о том, что операция на глазу ивуарийского нападающего Николя Пепе была связана с наблюдением за солнечным затмением.

«В связи с информацией, недавно опубликованной в различных СМИ, футбольный клуб «Вильярреал» разъясняет, что утверждения о какой-либо связи офтальмологической операции Николя Пепе с наблюдением за солнечным затмением полностью не соответствуют действительности. Операция была запланирована заранее по причинам, совершенно не связанным с этим событием. Клуб призывает проявлять точность и ответственность при освещении вопросов, касающихся здоровья футболистов», — говорится в заявлении клуба, опубликованном в соцсети Х.

Пепе перенёс операцию в начале октября. Ранее, в матче Ла Лиги с «Барселоной» (2:3) Николя вышел на замену на 75-й минуте в защитной маске. После игры в СМИ появилась информация, что Пепе якобы повредил зрение, наблюдая за солнечным затмением 12 августа без специальных защитных очков.