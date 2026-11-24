«Это не оправдание». Эмери — о трудностях «Астон Виллы» перед матчем с «Галатасараем»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал тот факт, что его команда провела тренировку за день до игры с турецким «Галатасараем» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 2026/2027 дома, в Англии. Это решение связано с ремонтными работами на поле домашнего стадиона «Галатасарая» «РАМС Парк».

«Это не меняет наш обычный подход. Мы предпочитаем тренироваться здесь, в Бодмур-Хите, а затем отправляться в другую страну. Мы делаем некоторые исключения. Когда мы играем далеко и с изменением часовых поясов, мы тренируемся в стране пребывания. В