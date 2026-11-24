Баркола — об игре с «Манчестер Юнайтед»: сделал голевую передачу, а мог забить три гола

Нападающий «Ливерпуля» Брэдли Баркола признался, что его не устроило собственное выступление в матче с «Манчестер Юнайтед», завершившемся победой мерсисайдцев со счётом 4:0.

«Я недоволен своим выступлением. Знаю, что могу играть гораздо лучше, и понимаю, на что способен. В итоге я сделал голевую передачу, но мог забить три или четыре гола», — приводит слова Баркола издание ESPN UK.

Француз покинул поле на 72-й минуте. Во втором тайме он помог 18-летнему Рио Нгумоа забить гол: Баркола обыграл опекуна и выдал партнёру передачу под удар. Нгумоа