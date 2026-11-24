«Мы провалили испытание на зрелость». Тренер «Интера» Киву — о 4:4 в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву критично высказался об игре своей команды в выездном матче с «Аталантой» в рамках 12-го тура Серии А. Встреча завершилась результативной ничьей (4:4).

«Мы могли бы сделать больше в плане управления игрой, нам удалось повести в два мяча, но мы провалили испытание на зрелость из-за собственной беспечности.

Поздравляем «Аталанту» – им удалось создать нам проблемы, заполнив штрафную. Мы потеряли два очка, давайте извлечём из этого уроки. Оборона? Нужно понимать специфику игровых эпизодов. Дело всегда в отношении, в решимости, которая вам необходима.

Было ощущение, что у нас было трудности на флан