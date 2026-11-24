Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 24 ноября, вынесет решение по делу о победителе финального матча Кубка африканских наций 2025 года в пользу сборной Марокко. Об этом сообщает Marca со ссылкой на собственные источники.

Напомним, на 90+9-й минуте финала судья Жан-Жак Нгамбо Ндала назначил пенальти в пользу Марокко. В знак протеста футболисты сборной Сенегала покинули поле. Пауза длилась более 15 минут. Позже капитан сенегальцев Садио Мане уговорил партнёров вернуться на поле.