31-летний футболист «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук объяснил, почему не планирует посетить один из матчей российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в его последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Честно, я не любитель, не хоккейный человек. Один раз в своей жизни был на хоккее. Мне, конечно, обидно, что я так далеко от хоккея, потому что много наших ребят играют в США, можно было бы познакомиться. Последний сезон? Ну у меня же у самого сезон, подготовка. Нужно подбирать время, чтобы поехать, а тренировки каждый день. Сейчас сезон завершился, я уезжаю в отпуск», — приводит слова Миранчука ТАСС.