Сегодня, 24 ноября, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 24 ноября (время московское):

17:00. «Акрон» — ЦСКА;

19:30. «Зенит» — «Крылья Советов».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.