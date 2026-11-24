Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 24 ноября
Сегодня, 24 ноября, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка России на 24 ноября (время московское):
17:00. «Акрон» — ЦСКА;
19:30. «Зенит» — «Крылья Советов».
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.