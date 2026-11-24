Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о своих помощниках в стане железнодорожников.

— Кто ваша «правая рука» в тренерском штабе сейчас?

— Спасибо за вопрос. Я забыл поблагодарить Александра Генриховича Бородюка, Олега Алексеевича Пашинина, а также Заура Хапова, Алексея Ботвиньева. Мы не делим — главный тренер, второй, третий. Мы все вместе играли, и мы все вместе должны эту ситуацию выправить. Гильерме находился на базе всё это время. Безразличных людей нет, все пытаются помочь, — приводит слова Овчинникова официальный сайт «Локомотива».

После 15 матчей в Аль